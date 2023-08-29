Бразильский футболист рассказал о своем переходе в ЦСКА

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен подтвердил информацию о том, что в ближайшее время он подпишет контракт с московским ЦСКА. Его слова передает Globo.

«Прошла неделя с тех пор, как я узнал о переговорах. Я был сосредоточен на Бразилии. Теперь нужно отправиться в Россию, чтобы я мог действовать как можно скорее. Я был очень счастлив здесь. Но это мечта, я постараюсь играть там как можно больше и, когда вернусь, хочу снова надеть эту футболку», — сказал Келвен.

СМИ сообщали, что ЦСКА заплатит € 4,5 млн за трансфер Келвена. В среду, 30 августа, игрок прилетит в столицу России для завершения трансфера.

Келвен выступает за «Атлетико Паранаэнсе». Это единственный клуб в карьере защитника. На его счету более 100 матчей за команду. В 2019 году он помог «Атлетико Паранаэнсе» выиграть чемпионат штата Парана и Кубок Бразилии.

Этим летом ЦСКА покинул полузащитник Хесус Медина, который перешел в «Спартак», Бактиер Зайнутдинов отправился в турецкий «Бешикташ», а также еще на один год вингер Чидера Эджуке приостановил контракт с москвичами, воспользовавшись правом Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее экс-игрок ЦСКА заявил, что Карраскаль разлагал коллектив.