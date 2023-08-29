Сменивший гражданство биатлонист ответил, жалеет ли о своем решении

Бывший российский биатлонист Дмитрий Шамаев признался, что его жена, биатлонистка Елена Кручинкина, подталкивала на переход в сборную Румынии. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Перспектив попасть в сборную команду России было все меньше и меньше. Перешел и ни о чем не жалею. Все хорошо.

Лена в тот момент выступала за Беларусь и бегала на международных стартах. Мы не виделись с ней по полгода. Конечно, это было тяжело. Поэтому да, она меня мотивировала перейти. Я хотел быть почаще с ней рядом. Она меня подталкивала на этот шаг», — сказал Шамаев.

Шамаев является двукратным чемпионом мира среди юниоров. На чемпионате России 2017 года он завоевал серебряные медали в суперспринте. Весной 2021 года получил гражданство Румынии и с сезона-2021/2022 представляет эту страну на международных стартах.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что сменившая гражданство биатлонистка снова будет выступать за Россию.