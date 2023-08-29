Чемпион ОИ рассказал, что может грозить украинке Могучих за националистический лозунг

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что украинская теннисистка Ярослава Могучих не понесет наказание за националистический лозунг, произнесенный ей во время соревнований. Его слова передает РИА Новости.

«Максимум погрозят пальчиком для видимости, что они все зафиксировали, им нужно сохранить остатки своего лица. Но, думаю, что за это абсолютно ничего не будет. Все будет спущено на тормозах. Скажут всем остальным, что так делать не надо. Но, если кто-то из неправильных стран что-то подобное сделает, конечно, будет жесткая дисквалификация с последствиями», — сказал Васильев.

27 августа Могучих победила в прыжках в высоту на чемпионате мира в Будапеште с результатом 2,01 м. После окончания соревнований она подошла к трибуне, где находилась Татьяна Степанова, ее тренер. Степанова выкрикнула лозунг «слава Украине», на что Ярослава ответила «героям слава». Этот момент попал в трансляцию.

Могучих является бронзовым призером Олимпийских игр 2020 года, чемпионкой мира 2023 года и чемпионкой Европы 2022 года.

Ранее в Госдуме заявили, что украинская легкоатлетка выкрикнула лозунг националистов из-за страха.