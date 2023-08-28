Лыжница Непряева о фото с Терентьевым: после свадьбы сбежали от «бытовухи» на свидание

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Российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) на своей странице в соцсетях опубликовала фотографию с Александром Терентьевым.

«После свадьбы с ветерком сбежали от «бытовухи» на свидание», — подписала фото Непряева.

20 августа Терентьев опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он и Непряева держат свидетельство о заключении брака.

Наталья Непряева является олимпийской чемпионкой и двукратным призером Игр-2022 в Пекине, трехкратным призером чемпионатов мира, а также первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски».

Кроме того, в сезоне-2021/22 она досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира и завоевала большой Хрустальный глобус.

23-летний Терентьев на Олимпиаде-2022 в столице Китая завоевал две бронзовые награды.

Весной 2022 года Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении представителей России и Белоруссии от международных мероприятий до конца сезона-2021/22. 22 октября 2022 года это решение было продлено на следующий сезон.

Ранее мать Непряевой заявила, что свадьба ее дочери с Терентьевым прошла скромно.