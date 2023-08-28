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Комментатор Орлов жестко раскритиковал Нагучева за игнорирование Дзюбы

Геннадий Орлов жестко раскритиковал комментатора Нагучева за игнорирование Дзюбы в эфире

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол» прокомментировал решение комментатора Романа Нагучева игнорировать форварда «Локомотива» Артема Дзюбу во время матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Это непрофессионально. Если у Нагучева будет собственный телевизионный клуб, тогда он может использовать служебное положение. А при чем тут телезрители? Они же не знают об их конфликтах. Если ты хочешь — после футбола, но во время репортажа главное – игра. Ты – комментатор!» — сказал Орлов.

Нагучев 30 минут не упоминал фамилию Дзюбы во время комментирования матча между «Локомотивом» и «Сочи». Таким образом Нагучев выразил протест в связи с поведением нападающего, который нецензурно высказался о работе комментатора Михаила Моссаковского. После этого Максим Лопарев, друг Дзюбы, в соцсетях обратился к Нагучеву словами «мы твой рот «трудоустроим».

Моссаковский работал комментатором на матче «Локомотива» против «Крыльев Советов». По его мнению, железнодорожники вымучили гол. Дзюба выложил в своих соцсетях фрагмент трансляции и обратился к комментатору: «Иди ты знаешь куда? Вымучил...», добавив при этом нецензурную брань.

В текущем сезоне Дзюба несколько раз попадал в скандал с различными журналистами. Ранее оскорбил корреспондента Виталия Бородина, после чего получил двухматчевую дисквалификацию условно и штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Нагучев отреагировал на угрозы со стороны друга Дзюбы.

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