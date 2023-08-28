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Комментатор Нагучев отреагировал на угрозы со стороны друга Дзюбы

Комментатор Нагучев отказался отвечать на угрозы со стороны друга Дзюбы

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Комментатор Роман Нагучев прокомментировал слова Максима Лопарева, друга нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. Слова Нагучева передает «Спорт-Экспресс».

Нагучев 30 минут не упоминал фамилию Дзюбы во время комментирования матча между «Локомотивом» и «Сочи». Таким образом Нагучев выразил протест в связи с поведением нападающего, который нецензурно высказался о работе комментатора Михаила Моссаковского. После этого Лопарев в соцсетях обратился к Нагучеву словами «мы твой рот «трудоустроим».

«Отвечать на это ниже моего достоинства. Я воспитан по-другому. Если кто-то считает это нормальным, это его святое право. Но такое же мое право не участвовать в этом», — сказал Нагучев.

Моссаковский работал комментатором на матче «Локомотива» против «Крыльев Советов». По его мнению, железнодорожники вымучили гол. Дзюба выложил в своих соцсетях фрагмент трансляции и обратился к комментатору: «Иди ты знаешь куда? Вымучил...», добавив при этом нецензурную брань.

В текущем сезоне Дзюба несколько раз попадал в скандал с различными журналистами. Ранее оскорбил корреспондента Виталия Бородина, после чего получил двухматчевую дисквалификацию условно и штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Дзюба объяснил, зачем он нужен «Локомотиву».

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