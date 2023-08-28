В КХЛ ответили на вопрос о пересмотре потолка зарплат из-за изменения курса рубля

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не будет пересматривать потолок зарплат из-за изменения курса рубля. Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщил вице‑президент лиги по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.

Сейчас потолок зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов руб.

«Пересматривать потолок зарплат из‑за роста курса точно нет смысла. Так можно четыре раза в год пересматривать. Мы точно не будем этого делать», — сказал Доброхвалов.

Жесткий пололок был введен в КХЛ с сезона-2020/21. Ранее были разные варианты ограничений зарплат, включая случаи, когда хоккеисты-кандидаты в сборную России выводились из-под потолка.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом». Эти команды встречались в финале Кубка Гагарина прошедшего сезона. Чемпионами стали игроки армейского клуба.

Ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что лига запретит вратарю Ивану Федотову играть до окончания дисквалификации.