Мать главы испанского футбола объявила протест и голодовку после скандала с футболисткой

Анхелес Бехар, мать временного отстраненного от должности президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, заперлась в испанской церкви и объявила голодовку. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает источник, утром 28 августа женщина заперлась в церкви в Мотриле. Она заявила, что будет продолжать голодовку, пока будет продолжаться «бесчеловечная и «кровавая охота» на ее сына». Бехар призвала футболистку Эрмосо, которую поцеловал функционер после матча чемпионата мира, «сказать правду».

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

В отношении чиновника Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело. Сам Рубиалес после случившегося заявил, что не намерен подавать в отставку со своего после из-за возникшего скандала.

Ранее сообщалось, что в Федерации футбола Испании сменился президент на фоне скандала с поцелуем футболистки.