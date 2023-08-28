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Новичок «Динамо» рассказал о разговоре с Месси перед переездом в Россию

Новичок «Динамо» Чавес не разговаривал с аргентинцем Месси о России

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Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Новичок московского «Динамо», мексиканский полузащитник Луис Чавес рассказал, что перед своим переездом в Россию встречался с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси, а также раскрыл подробности их разговора. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Нет, о России не говорили. У нас есть общий друг, который играл в Мексике, а сейчас играет в Америке. Просто обменялись мнениями. Немного пообщались о жизни в Америке. Я сказал, что собираюсь в Россию, но чего-то такого подробного не было», — заявил Чавес.

Луис Чавес с 2019 года выступал за мексиканскую «Пачуку». В футболке этой команды он провел 143 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 12 результативных передач. В его активе 21 игра за сборную Мексики. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в €8 млн. Официально о его трансфере «Динамо» объявило 27 августа, контракт подписан по схеме 4+1.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его серия матчей, в которых он набирает очки, достигла девяти игр.

Ранее Чавес заявил, что мало знает о России, отметив, что слышал про медведей и водку.

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