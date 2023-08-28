Американский хоккеист «Амура» признался, что в России жить здорово

Американский нападающий хабаровского «Амура» Алекс Бродхерст поделился впечатлениями от жизни в России. Его слова передает «Матч ТВ».

«Жить в России здорово. Я провел здесь целый сезон и остался доволен. Все люди здесь очень приветливые, всегда выручат, часто помогают мне с переводом и навигацией по городу.

Личные цели на сезон — быть хорошим товарищем по команде. Стараться стать лидером для парней. Буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде победить в каждом матче.

Наша самая большая командная цель — попасть в плей‑офф. В этом сезоне постараемся выполнить эту задачу», — сказал Бродхерст.

23 июня 2022 года Бродхерст подписал однолетний контракт с клубом «Авангард». В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина команда дошла до полуфинала, где уступила «Ак Барсу». В новом сезоне американец будет выступать за «Амур».

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев — Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

1 сентября армейцы сыграют с «Ак Барсом» в матче-открытии нового сезона КХЛ.

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что КХЛ должна стать полностью коммерческой лигой.