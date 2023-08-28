Дзюба заявил, что его партнера по команде надо пинать

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в интервью на YouTube-канале клуба назвал важной победу над «Сочи» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Скучал по матчам, тяжело смотреть со стороны. Безумно рад, что выиграли. Трудовая игра на безобразном поле. Для команды это очень важная победа, долгожданные три очка. Глушенков — умничка. Хотя его надо пинать, с ним по-другому никак. Рад, что сыграл 90 минут. Было приятно, когда ребята говорили: «Не вздумай меняться!» Физически самый трудный матч был, наверно, это из-за газона. Но три очка, как говорится, очень важны и не пахнут», — сказал Дзюба.

27 августа «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 1:0. Единственным голом отметился Максим Глушенков, которому ассистировал Артем Дзюба. «Железнодорожники» одержали первую победу в последних четырех матчах чемпионата.

Эта победа позволила подопечным Михаила Галактионова подняться на восьмое место в турнирной таблице. 29 августа москвичи сыграют с «Ростовом» в матче Кубка России. Нападающий не отправился с командой на эту встречу.

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