Два российских теннисиста улучшили позиции в рейтинге ATP

Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг лучших игроков планеты. Так, сразу два россиянина смогли улучшить свои позиции: Роман Сафиуллин и Александр Шевченко поднялись на одну строчку и теперь занимают 60-е и 83-е место соответственно.

Лидировать в рейтинге продолжает испанский теннисист Карлос Алькарас, у которого 9815 набранных очков. Следом за ним расположился серб Новак Джокович (9795 очков). Тройку лидеров замыкает россиянин Даниил Медведев (6260 очков).

Десятка лучших выглядит следующим образом:

1. Карлос Алькарас (9815)

2. Новак Джокович (9795)

3. Даниил Медведев (6260)

4. Хольгер Руне (4790)

5. Каспер Рууд (4715)

6. Янник Синнер (4645)

7. Стефанос Циципас (4580)

8. Андрей Рублев (4515)

9. Тейлор Фритц (3605)

10. Фрэнсис Тиафо (3050).

На 11-м месте располагается еще один россиянин — Карен Хачанов. Больше представителей России в топ-50 рейтинга нет.

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