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Экс-генменеджер «Спартака» заявил о появлении в команде «обиженных»

Хаджи упрекнул Абаскаля в постоянной перетасовке состава

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ФК «Спартак»

Бывший генеральный менеджер и администратор «Спартака» Александр Хаджи раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в том, что он постоянно меняет стартовый состав игроков. Его слова передает Bobsoccer.

«Хуже, чем в матче с «Ахматом», «Спартак» в этом сезоне выглядел только в Екатеринбурге. Как и многие, не пойму Гильермо Абаскаля. Зачем он все время меняет состав? Его же надо наигрывать! Абаскаль же постоянно тасует игроков.

Каждый раз у «Спартака» новое сочетание. Даже двух матчей одним составом команда не сыграла. А постоянная ротация приводит к появлению обиженных. Люди играть не хотят, выходят на поле без должного настроя», — сказал Хаджи.

26 августа «Спартак» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Ахматом» 0:0. Это уже третий подряд матч красно-белых без побед.

После шести туров РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля делят шестое место в турнирной таблице с ЦСКА (по 10 очков). Первое место занимает «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 14 очков. На одно меньше у «Зенита» и «Урала».

Ранее сообщалось, что Дзюба не сыграет в матче с «Ростовом».

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