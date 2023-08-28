Президент World Athletics отказался критиковать Исинбаеву

Глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу отказался от комментариев по поводу слов российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой, заявившей, что организация умалчивает о ее заслугах. Его слова передает РИА Новости.

«Я не знаю, что сказала Исинбаева, поэтому не буду комментировать», — сказал Коу на пресс-конференции по окончании чемпионата мира в Будапеште.

21 августа World Athletics Елену Исинбаеву и прыгунью в высоту Марию Ласицкене не включил в рейтинг самых влиятельных спортсменок за всю историю проведения чемпионатов мира. Других российских легкоатлеток в списке также нет. 25 августа Исинбаева в соцсетях написала, что World Athletics под руководством Коу «рьяно пытается умолчать» о ее заслугах.

41-летняя Исинбаева — выигрывала золото на Олимпийских играх в Афинах (2004) и Пекине (2008), бронзу — в Лондоне (2012). Ей принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе (5,06). В августе 2016 года она завершила спортивную карьеру.

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее в Махачкале переименовали стадион имени Исинбаевой.