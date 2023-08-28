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Бериша ответил Магкееву, который заявил, что игрок «Ахмата» боится его

Форвард «Ахмата» Бериша заявил, что уважает игрока «Локомотива» Магкеева

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Футболист«Ахмата» Бернард Бериша отреагировал на слова защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, который в прошлом сезоне заявил, что игрок грозненского клуба его боится. Слова Беришы передает «Спорт-Экспресс».

«У меня не было ни с кем конфликта. Магкеев — отличный игрок, уважаю его. Но в футболе иногда случаются стычки на поле, после финального свистка мы сразу становимся друзьями. Слышал его слова в мой адрес, но сейчас все это позади. Желаю ему всего наилучшего. В один день мы встретимся на поле и я спокойно пожму ему руку», — сказал Бериша.

Магкеев после матча 19-го тура минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) комментируя человеческие качества Бериши заявил, что форвард боится его и молчит в лицо.

Уроженец Косово Бериша выступает за «Ахмат» с 2017 года. В текущем сезоне РПЛ он принял участие в шести матчах, в которых ему удалось забить один мяч и сделать две результативные передачи. Его контракт с «Ахматом» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее Бериша заявил о готовности получить российский паспорт.

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