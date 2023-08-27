В ЦСКА отреагировали на решение ФХР по голкиперу Федотову

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игровую форму голкипера команды Ивана Федотова, который пропустил год из-за службы в армии. Его слова передает РИА Новости.

«Ваня наконец-то сыграл все три периода, весь матч полностью. Я хотел, чтобы это произошло раньше, но нам некуда спешить. Мы понимаем, на какой стадии подготовки находится Иван. Где он будет заниматься, если его не допустят до КХЛ в период дисквалификации? Это выходит за рамки моей ответственности. Я понимаю, о чем вы спрашиваете, но у меня другая информация. ФХР сделала заявление? А оно есть на сайте ФХР? Если его нет, я о нем не знаю», — сказал Федоров.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Также голкипер команды Иван Федотов не может выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года. 27 августа Федерация хоккея России (ФХР) разрешила Федотову играть с 1 января 2024 года.

С июля 2022-го по июль 2023 года Федотов проходил службу в армии. В это время у него действовал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

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