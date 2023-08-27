Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Спартака» предположил, когда уволят Абаскаля

Радченко заявил, что Абаскаля могут уволить после пары неудачных матчей

close
100%
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко считает, что без стабильности красно-белые не смогут конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство. Его слова передает Metaratings.

«Спартак» последние несколько лет играет нестабильно. Начинают хорошо, потом — плохо. Пока не будет стабильности как у «Зенита», конкурировать за чемпионство будет очень сложно. Это задача для тренера — наладить все процессы.

Мы видим, как он ошибся в матче с «Зенитом». Абаскаля преподносили как оптимальную находку для «Спартака», тренера, который нужен команде. Если команда еще пару туров так сыграет, то, думаю, может быть и отставка», — сказал Радченко.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар». У команды по 14 набранных очков. «Спартак» идет седьмым, имея в активе 10 очков.

Ранее Зарема обратилась к руководству «Спартака» по поводу развития игроков.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях