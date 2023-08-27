Экс-игрок «Спартака» предположил, когда уволят Абаскаля

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко считает, что без стабильности красно-белые не смогут конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство. Его слова передает Metaratings.

«Спартак» последние несколько лет играет нестабильно. Начинают хорошо, потом — плохо. Пока не будет стабильности как у «Зенита», конкурировать за чемпионство будет очень сложно. Это задача для тренера — наладить все процессы.

Мы видим, как он ошибся в матче с «Зенитом». Абаскаля преподносили как оптимальную находку для «Спартака», тренера, который нужен команде. Если команда еще пару туров так сыграет, то, думаю, может быть и отставка», — сказал Радченко.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар». У команды по 14 набранных очков. «Спартак» идет седьмым, имея в активе 10 очков.

Ранее Зарема обратилась к руководству «Спартака» по поводу развития игроков.