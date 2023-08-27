«Барселона» и «Вильярреал» забили семь мячей на двоих в очном матче

27 августа «Вильярреал» принимал «Баарселону» в рамках третьего тура чемпионата Испании. Встреча завершилась победой гостей со счетом 4:3.

Счет был открыт уже на 12-й минуте встречи. Ямал с правого фланга атаки выполнил перевод на дальнюю штангу, откуда точный удар головой нанес Гави. Через три минуты Френки де Йонг переиграл голкипера соперника и сделал счет 2:0. Затем забивали голы только футболисты хозяев. В первом тайме Хуан Фойт и Александр Серлот своими точными ударами смогли восстановить равновесие. А через пять минут после перерыва Алекс Баэна впервые в этом матче вывел «Вильярреал» вперед, обводящим ударом поразив дальний угол ворот тер Штегена.

На 68-й минуте вышедший на замену Ферран Торрес смог сравнять счет в матче. Через три минуты польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски оказался первым на добивании после удара Ямала и принес своей команде победу.

После трех туров Ла Лиги подопечные Хави набрали семь очков и делят второе место с «Жироной». «Вильярреал» расположился на 13-м месте.

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