«Сдался безвольно»: Кудряшов не увидел оснований для реванша Дюбуа и Усика

Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов, говоря о поражении британца Даниэля Дюбуа от украинца Александра Усика, признался, что не видит оснований для проведения реванша между этими спортсменами. Его слова приводит mma.metaratings.

«Сдался безвольно. Что говорить об ограблении в этом случае? У нас в России скажут: «После драки кулаками не машут». Был бой, и надо было решать вопрос. Если бы Дюбуа начал действовать понаглее, взвинтил темп, это могло принести плоды, потому что Усик его опасался. Но Даниель этого не сделал. Если ты, дядя, проиграл досрочно, какой реванш?», — заявил Кудряшов.

Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко. О необходимости реванша заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе. Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, он ни разу не проигрывал в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

Ранее Цзю назвал условие, при котором Усик согласится на повторный бой с Дюбуа.