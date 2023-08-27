Чемпионка мира призналась, что избила своего тренера перед ОИ

Четырехкратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады 2012 года, гимнастка Дарья Дмитриева рассказала о конфликте со своим тренером Ольгой Буяновой перед играми в Лондоне. Ее слова передает РИА Новости.

«У меня случился большой конфликт с личным тренером (Ольгой Буяновой), который закончился настоящей стычкой — она шла на меня, кричала, давила и не хотела выходить из моего номера. Я помню, как взяла ее за руки и начала бить. Она в какой-то момент просто молча ушла. Я была уверена, что это конец — надо собирать чемодан и возвращаться с Иркутск. Помню, как тренер показала мне свои руки, а там у нее синяки в виде олимпийских колец», — сказала Дмитриева.

Дмитриева является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в индивидуальном многоборье. В ее активе также четыре золотые медали чемпионатов мира и одна — чемпионата Европы.

19 июля Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что любой спортсмен, претендующий на нейтральный статус, должен будет заполнить специальную заявку в соответствии с выработанными правилами и направить ее в организацию. В случае успешного решения спортсмен получит право заявляться на соревнования, начиная с 1 января 2024 года.

FIG отстранила российских и белорусских спортсменов в 2022 году на фоне ситуации на Украине.

Ранее гимнаст Белявский оценил шанс попасть на ОИ-2024.