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Тренер киевского «Динамо» оправдался за то, что назвал «Бешикташ» сборной Африки

Луческу не видит дискриминации в своих словах об африканцах «Бешикташа»

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Andrey Lukatsky/AP

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что не видит дискриминации в своих словах о большом количестве африканцев в составе турецкого «Бешикташа». Его слова передает TRT Haber.

«Я ни в коем случае не принижал «Бешикташ». Наоборот, я хотел сказать, что «Бешикташ» в этом сезоне собрал хороший состав с очень хорошими иностранцами. Я сделал акцент на Африке, чтобы прославить состав «Бешикташа».

Не понимаю, где дискриминация в моих словах. Никакой дискриминации или расизма и быть не могло», – сказал Луческу.

Матч «Динамо» — «Бешикташ» завершился со счетом 3:2 в пользу турецкого клуба. Победный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил бывший полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов. После игры Луческу заявил, что его команда играла со сборной Африки, а не с «Бешикташем».

Ответная игра состоится 31 августа на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

Российские клубы с весны 2022 года не принимают участие в еврокубках.

Ранее «Бешикташ» по-особенному отметил дебютный гол Зайнутдинова.

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