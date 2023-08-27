Ирина Винер попросила российскую гимнастку Крамаренко быть похожей на Кабаеву

Российская гимнастка Лала Крамаренко рассказала, что глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер посоветовала ей пытаться быть похожей на олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву. Слова Крамаренко передает РИА Новости.

«Мои кумиры — Алина Кабаева и Маргарита Мамун. Ирина Александровна говорит, что я должна стремиться в своей пластике, грации и улыбке к тому, чтобы быть похожей на Кабаеву», — сказала Крамаренко.

В середине сентября Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Дина Аверина заняла второе место. Тройку лучших замкнула Анна Попова.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее гимнастка Анастасия Татарева заявила, что благодарит тренера Ирину Винер даже за критику.