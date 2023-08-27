Экс-чемпион мира по боксу дал совет Усику

Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Валерий Брудов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не одобряет запрещенные удары в пах боксерами во время боев.

В пятом раунде титульного боя за звание абсолютного чемпиона мира по версии трех боксерских организаций, состоявшемся 26 августа во Вроцлаве между Александром Усиком и Даниэле Дюбуа, британский спортсмен в пятом раунде нанес удар ниже пояса, после чего украинцу пришлось на протяжении нескольких минут восстанавливаться.

«На войне все средства хороши, но лично я к таким мерам никогда не прибегал и подобное поведение не одобряю. Но такие случаи бывают, да. В принципе, Усику можно было ответить тем же», — заявил Брудов.

Усик, отправивший Дюбуа в нокаут в девятом раунде, выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, ни разу не проиграв в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Ранее Константин Цзю заявил, что Даниэль Дюбуа не имел права бить в пах Александру Усику.