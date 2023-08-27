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В «Ахмате» заявили о возможной продаже получившего российский паспорт игрока

Гендир «Ахмата» Айдамиров сообщил, что клуб может продать форварда Конате

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Павел Лисицын/РИА Новости

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб готов зимой рассмотреть предложения по бразильскому форварду Мохамеду Конате. Его слова передает «Чемпионат».

«Предложения по Конате удовлетворяют «Ахмат»? Мы сказали Конате, что зимой готовы рассмотреть предложения. Цифры были достойные, но мы не готовы отдавать футболистов. Клубы называть не буду. Было два клуба. Один из них африканский, так можно сказать», — сказал Айдамиров.

В сезоне-2022/23 нападающий забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу в 24 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Он выступает за грозненскую команду с 2021 года. В новом сезоне РПЛ бразилец забил два мяча в шести проведенных матчах. Портал Transfermarkt оценивает Конате в €2 млн.

Ранее сообщалось, что Конате получил российский паспорт.

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