Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Салах уведомил «Ливерпуль» о намерении уйти в саудовский клуб

Журналист Галетти: Салах уведомил «Ливерпуль» о намерении уйти в «Аль-Иттихад»

close
100%
Reuters

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах уведомил английский клуб о желании перейти в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает журналист Руди Галетти в Twitter.

По информации источника, саудовский клуб дал «Ливерпулю» время на ответ до 28 августа. Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил египетскому форварду трехлетнее соглашение с зарплатой в €76 млн.

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Салах провел за «Ливерпуль» 38 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость египтянина составляет €65 млн. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

Мерсисайдцы по итогам сезона заняли пятое место в турнирной таблице АПЛ и не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Ранее Криштиану Роналду назвал свою цель в «Аль-Насре».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях