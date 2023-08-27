Салах уведомил «Ливерпуль» о намерении уйти в саудовский клуб

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах уведомил английский клуб о желании перейти в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает журналист Руди Галетти в Twitter.

По информации источника, саудовский клуб дал «Ливерпулю» время на ответ до 28 августа. Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» предложил египетскому форварду трехлетнее соглашение с зарплатой в €76 млн.

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Салах провел за «Ливерпуль» 38 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость египтянина составляет €65 млн. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

Мерсисайдцы по итогам сезона заняли пятое место в турнирной таблице АПЛ и не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Ранее Криштиану Роналду назвал свою цель в «Аль-Насре».