В «Ростове» ответили, обсуждается ли отставка Карпина

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко после поражения от «Пари Нижнего Новгорода» в шестом туре Российской премьер-лиге (РПЛ) ответил, как в команде относятся к разговорам про возможную отставку наставника ростовской команды Валерия Карпина. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нет ли у нас разговора в раздевалке «давайте биться за Карпина»? Ведь уже пошли разговоры о его отставке, задают их на пресс‑конференции? У меня лично всегда такое настроение. По‑любому за Георгича будем биться за конца. Слушайте, нет таких упаднических настроений в команде, мы даже не разговариваем о какой‑то отставке», — заявил Комличенко.

Встреча завершилась победой нижегородской команды со счетом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном. Единственный гол на 60-й минуте забил футболист «Пари НН» Николай Калинский. «Пари НН» нанес 14 ударов, четыре из которых пришлись в створ. «Ростов» нанес девять ударов, но ни один из них не пришелся в створ.

Нижегородская команда и «Ростов» набрали по семь очков и располагаются на девятом и 10-м местах соответственно.

В следующем матче «Пари НН» сыграет с «Краснодаром» в рамках Пути РПЛ Кубка России. Игра состоится 29 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. 30 августа «Ростов» на своем поле примет московский «Локомотив» в кубковом матче. Начало матча запланировано на 19:0 мск.

Ранее Карпин ответил, не переживает ли, что его начнут отправлять в отставку.