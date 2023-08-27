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Гол Месси в дебютном матче МЛС принес «Интер Майами» победу над «Нью-Йорк Ред Буллз»

«Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз», Месси оформил дебютный гол в МЛС

«Интер Майами» обыграл »Нью-Йорк Ред Буллз» в матче МЛС.

Поединок, который состоялся в Хэррисоне, завершился со счетом 2:0 в пользу «Интер Майами». Счет в матче открыл Диего Гомес на 37-й минуте, окончательный счет установил Лионель Месси, отправив мяч в ворота за минуту до окончания основного времени. Для аргентинского нападающего этот матч стал дебютным в МЛС.

После девяти игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и три результативные передачи. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

«Интер Майами» сыграет также в финале Открытого кубка США, соперником клуба стал «Хьюстон».

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за «Интер Майами», отличившись со штрафного в первом матче.

Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира в составе сборной Аргентины, 10-кратный чемпион Испании, двукратный чемпион Франции, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель клубного чемпионата мира.

Ранее Месси снялся в клипе.

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