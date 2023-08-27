Разгромное поражение «Урала» от «Зенита» объяснили напряжением

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко после разгромной победы петербургского «Зенита» над екатеринбургским «Уралом» в шестом туре Российской премьер-лиги заявил, что команда Сергея Семака сейчас очень сильная. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Просто «Зенит» на три шага играл быстрее. Очень быстро перемещались, думали и поэтому были сегодня сильнее. Видно было, что игроки «Урала» напряжены, но я считаю, что у каждой команды были бы похожие эмоции. Это нормально, но «Зенит» уверенно сыграл, команда находится в хорошей форме», — заявил Гуренко.

Встреча, прошедшая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, закончилась победой команды с берегов Невы со счетом 4:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. На восьмой минуте счет в матче открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев. В первом тайме также отличились Матео Кассьерра и Клаудиньо. Во второй половине матча Кассьерра оформил дубль и установил окончательный счет.

На данный момент «Зенит» и «Урал» набрали по 13 очков и располагаются на втором и третьем местах соответственно. Лидером чемпионата России является «Краснодар», набравший 14 баллов.

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