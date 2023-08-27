Месси не попал в стартовый состав «Интер Майами» в МЛС

Аргентинский нападающий Лионель Месси не попал в стартовый состав «Интер Майами» на матч против «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС.

Стартовый свисток поединка уже прозвучал, матч начался в 02:30 по московскому времени.

После восьми игр за «Интер Майами» на счету Месси десять забитых мячей и три результативные передачи. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

«Интер Майами» сыграет также в финале Открытого кубка США, соперником клуба стал «Хьюстон».

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за «Интер Майами», отличившись со штрафного в первом матче.

Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира в составе сборной Аргентины, 10-кратный чемпион Испании, двукратный чемпион Франции, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, трехкратный победитель клубного чемпионата мира.

Ранее Месси снялся в клипе.