«Меня обманули»: Дюбуа высказался о своем поражении Усику

Британский боксер Даниэль Дюбуа оказался не согласен с результатом поединка с украинским спортсменом Александром Усиком, заявив, что его удар в пятом раунде их боя не был нелегальным. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Я не думаю, что это был удар ниже пояса. Меня обманули, лишив победы», — заявил Дюбуа.

Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде Александр отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в живот, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе. Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, он ни разу не проигрывал в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

Ранее Усик предъявлял претензии Дюбуа после победного поединка.