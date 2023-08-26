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Тренер «Ростова» Карпин ответил, не переживает ли, что его начнут отправлять в отставку

Карпин после поражения от «Парии НН» ответил на вопрос о возможной отставке из «Ростова»

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не переживает по поводу возможных разговоров о его отставке после поражения от «Пари НН» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Вижу ли свою ошибку в результатах? А кто еще виноват? Виноват всегда тренер, он проигрывает. Результат — на лице. Или налицо, как угодно. Не переживаю ли, что меня начнут отправлять в отставку? Можно кричать что угодно, можно переживать. Но смысл какой?» — сказал Карпин.

Встреча завершилась победой нижегородской команды со счетом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.

Единственный гол на 60-й минуте забил футболист «Пари НН» Николай Калинский.

«Пари НН» нанес 14 ударов, четыре из которых пришлись в створ. «Ростов» нанес девять ударов, но ни один из них не пришелся в створ.

Таким образом, нижегородская команда и «Ростов» набрали по семь очков и располагаются на девятом и 10-м местах соответственно.

В следующем матче «Пари НН» сыграет с «Краснодаром» в рамках Пути РПЛ Кубка России. Игра состоится 29 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. 30 августа «Ростов» на своем поле примет московский «Локомотив» в кубковом матче. Начало матча запланировано на 19:0 мск.

Ранее тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко указал на ошибки «Спартака» в обороне.

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