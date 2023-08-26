«Ростов» проиграл «Пари НН» в матче шестого тура РПЛ

В Нижнем Новгороде закончилась игра шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Пари НН» и «Ростовом». Встреча завершилась победой нижегородской команды со счетом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном.

Единственный гол на 60-й минуте забил футболист «Пари НН» Николай Калинский.

«Пари НН» нанес 14 ударов, четыре из которых пришлись в створ. «Ростов» нанес девять ударов, но ни один из них не пришелся в створ.

Таким образом, нижегородская команда и «Ростов» набрали по семь очков и располагаются на девятом и 10-м местах соответственно.

В следующем матче «Пари НН» сыграет с «Краснодаром» в рамках Пути РПЛ Кубка России. Игра состоится 29 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. 30 августа «Ростов» на своем поле примет московский «Локомотив» в кубковом матче. Начало матча запланировано на 19:0 мск.

Ранее «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом».