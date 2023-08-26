Экс-капитан «Спартака» Глушаков: красно-белые уже не поздравляют Федуна с днем рождения

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о том, что красно-белые не поздравили его с днем рождения. Его слова передает Sport24. 27 января игроку исполнилось 36 лет.

«Меня опять не поздравляют в социальных сетях? Я уже привык. Видите, и Федуна уже не поздравляют. Мне обидно? Мне стоит обижаться? Звонили ли ребята? Да, есть ребята, с которыми общаемся. Их осталось не так много, конечно, но они есть. Общение поддерживаем», — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России. После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020 покинул клуб и перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.

Последним клубом Глушакова стал «Пари НН», куда футболист перешел в зимнее трансферное окно 2023 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 36-летний Глушаков провел в составе «Пари НН» девять матчей и забил один мяч.

Всего в сезоне-2022/23 футболист провел 28 матчей, в которых отличился два раза и записал на счет одну результативную передачу.

Ранее Глушаков заявил, что готов играть в Медиалиге.