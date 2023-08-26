Холлоуэй нокаутировал Корейского Зомби на турнире UFC

В Сингапуре завершился турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC Fight Night 225). В главном поединке в рамках полулегкого веса (до 65 кг) встречались американец Макс Холлоуэй и кореец Чон Чхан Сон, более известный как Корейский Зомби.

Американец одержал победу в третьем раунде, нокаутировав корейского бойца.

Холлоуэй в профессиональной карьере провел 32 поединка, в которых одержал 25 побед и потерпел семь поражений. Макс выступает в UFC с 2012 года. Корейский зомби провел 25 поединков, одержал 17 побед и потерпел восемь поражений.

В соглавном поединке Энтони Смит победил Райана Спэнна раздельным решением судей. Кроме того, Гига Чикадзе победил Алекса Касереса единогласным решением. Также Ринья Накамура победил Фернандо Гарсию единогласным решением, а Эрин Блэнчфилд победила Тайлу Сантос.

Ранее чемпион UFC Шон О'Мэлли заявил, что может изменять жене из-за своего статуса.