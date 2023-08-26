Гол Фамейе на 95-й минуте спас «Рубин» от поражения в матче с «Динамо»

На стадионе «Ак Барс Арена» в Казани прошел матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между местным «Рубином» и московским «Динамо». Встреча закончилась вничью со счетом 2:2. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

В добавленное к первому тайму время счет открыл футболист «Рубина» Мирлинд Даку. На 59-й минуте игрок московской команды Денис Макаров сравнял счет. На 74-й минуте Дмитрий Скопинцев вывел «Динамо» вперед. На 95-й минуте Джоэль Фамейе спас «Рубин» от поражения.

Таким образом, «Динамо» располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков. «Рубин» занимает 12-е место, имея в активе шесть баллов.

29 августа «Рубин» в рамках Пути РПЛ Кубка России сыграет с «Пари НН». Игра начнется в 15:15 по московскому времени. В этот же день «Динамо» проведет кубковый матч со «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Ранее «Зенит» разгромил «Урал» в матче шестого тура РПЛ.