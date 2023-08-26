В «Пари НН» заявили о желании подписать Дзюбу

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил, что нижегородский клуб подписал бы форварда «Локомотива» Артема Дзюбу, если бы представилась такая возможность. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Если будет возможность взять Дзюбу, мы возьмем. Артем, если слышишь — с радостью! Это касается любой медийной личности, но это касается только классных футболистов. Чтобы просто приехать и посидеть на скамейке — не получится», — заявил Кондратов.

11 июня Акинфеев сумел отразить три послематчевых пенальти в финале Кубка России. Основное время завершилось со счетом 1:1. Его действия помогли ЦСКА завоевать этот трофей впервые за десять лет. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 500 матчей за «армейцев», 350 из которых стали «сухими».

Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА.

Ранее экс-футболист Андрей Канчельскис заявил, что не считает Дзюбу лучшим российским игроком 21 века.