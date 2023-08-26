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Глава Международной федерации хоккея обвинил ЦСКА в попытках запугивания в деле Федотова

Глава IIHF Тардиф обвинил ЦСКА в попытках запугивания в деле Федотова

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Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что ЦСКА занимается запугиванием в ситуации российского вратаря Ивана Федотова. Его слова передает РИА Новости.

«То, чем занимается ЦСКА, я называю простым запугиванием. Я не удивлен, но в хоккее все должны соблюдать правила. Дождемся 1 сентября и посмотрим, что произойдет», — сказал Люк Тардиф.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Также Международная федерация хоккея дисквалифицировала Ивана Федотова на четыре месяца. Дело в том, что вратарь 1 июля подписал контракт с московским клубом, что вызвало недовольство в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). С 1 июля 2022 года он проходил службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, несмотря на действующий контракт с «Филадельфией Флайерз».

1 сентября стартует новый сезон в КХЛ — ЦСКА встретится с казанским «Ак Барсом».

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что не знает, кто такой Тардиф.

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Хоккей. КХЛ
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