Глава Международной федерации хоккея обвинил ЦСКА в попытках запугивания в деле Федотова

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что ЦСКА занимается запугиванием в ситуации российского вратаря Ивана Федотова. Его слова передает РИА Новости.

«То, чем занимается ЦСКА, я называю простым запугиванием. Я не удивлен, но в хоккее все должны соблюдать правила. Дождемся 1 сентября и посмотрим, что произойдет», — сказал Люк Тардиф.

14 августа IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы на один сезон. Также Международная федерация хоккея дисквалифицировала Ивана Федотова на четыре месяца. Дело в том, что вратарь 1 июля подписал контракт с московским клубом, что вызвало недовольство в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). С 1 июля 2022 года он проходил службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, несмотря на действующий контракт с «Филадельфией Флайерз».

1 сентября стартует новый сезон в КХЛ — ЦСКА встретится с казанским «Ак Барсом».

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что не знает, кто такой Тардиф.