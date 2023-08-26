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В Федерации футбола Испании сменился президент на фоне скандала с поцелуем футболистки

Педро Роча Хунко возглавил RFEF после отстранения поцеловавшего футболистку Рубиалеса

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Imago/Noe Llamas/SPP/Global Look Press

Вице-президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Педро Роча Хунко назначен исполняющим обязанности главы организации после отстранения Луиса Рубиалеса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Рубиалес заявил, что будет защищать себя на законных основаниях в компетентных органах, полностью доверяет органам ФИФА и подтверждает, что таким образом ему предоставляется возможность начать свою защиту, чтобы правда восторжествовала и была доказана его полная невиновность», — говорится в заявлении.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

Испанские футболистки впервые в истории стали победительницами турнира.

Сам Рубиалес после случившегося заявил, что не намерен подавать в отставку со своего после из-за возникшего скандала.

Некоторые футболистки сборной Испании поиронизировали на тему скандала и сделали тату «#NoHayVeranoSinBeso» — «Нет лета без поцелуя».

Ранее сообщалось, что ФИФА отстранила главу испанского футбола за поцелуй.

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Футбол. Чемпионат Испании
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