Черышев рассказал, как Захаряну стать популярным в Испании

Бывший тренер «Севильи», «Мордовии», «Нижнего Новгорода», а ныне наставник клуба «Санта-Колома» Дмитрий Черышев рассказал, что нужно сделать российскому футболисту «Реал Сосьедад» Арсену Захарярну, чтобы о нем заговорили в Испании. Его слова передает Cq.ru.

«Он вышел на замену, возможно, в каких-то моментах хорошо, грамотно сыграл, не потерялся, не стушевался. Захаряну нужно быстрее влиться в состав и доказать не в одном матче, а на протяжении определенного отрезка, что он действительно хороший игрок. Тогда о нем заговорят», — сказал Черышев.

25 августа «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмас» со счетом 0:0. Захарян появился на поле на 75-й минуте, заменив Мохамеда-Али Шоу.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского полузащитника оценивается в €15 млн. Также летом 2023 года Арсеном интересовались три клуба из Нидерландов. Год назад сорвался его переход в лондонский «Челси».

Ранее испанский журналист Mundo Deportivo Анхель Лопес, специализирующийся на клубе «Реал Сосьедад», заявил, что Арсен Захарян подходит команде из Сан-Себастьяна.