ФИФА отстранила главу испанского футбола за поцелуй

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) временно отстранил главу Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, который ранее отказался уходить в отставку со своего поста из-за того, что без согласия поцеловал в губы игрока сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Об этом сообщается на сайте организации.

Рубиалес отстранен от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях на 90 дней до начала дисциплинарного разбирательства, открытого ФИФА в его отношении 24 августа.

Во время награждения после финала ЧМ-2023, в котором испанки обыграли англичанок (1:0), Луис Рубиалес, радуясь триумфу национальной сборной, обнял и поцеловал в губы Дженнифер Эрмосо. Многие журналисты и болельщики раскритиковали Рубиалеса, назвав его поведение чрезмерным.

Некоторые футболистки сборной Испании поиронизировали на тему скандала и сделали тату «#NoHayVeranoSinBeso» — «Нет лета без поцелуя».

Ранее российский тренер пошутил про скандал с поцелуем в Испании.