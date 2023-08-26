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«Урок свой я получил»: Мамаев высказался о тюремном сроке

Футболист Мамаев назвал свой тюремный срок негативным опытом

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал, как на него повлиял тюремный срок, который он получил в 2019 году за две устроенные драки в центре Москвы.

«Безусловно, урок свой я получил. В любом случае это негативный опыт, через который мы, наверное, становимся сильнее, что-то отрезаем или отсекаем от себя. Конечно, я ощущаю, что изменился. Но изменения, которые произошли за последние два года, связаны только с женой и моей новой семьей», — заявил Мамаев.

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии общего режима после двух драк, которые футболист устроил в октябре 2018 года вместе с Александром и Кириллом Кокориными и Александром Протасовицким. С момента задержания в октябре 2018 года до оглашения приговора все четверо находились в СИЗО. В сентябре 2019 Мамаев и Кокорины вышли из колонии по условно-досрочному освобождению.

Мамаев развелся с женой Аланой в апреле 2021 года после восьми лет брака, у пары родилась дочь Алиса. 27 января 2022 года футболист женился во второй раз. Избранницей 33-летнего полузащитника стала блогерша Надежда Санько, подруга его первой жены Аланы.

Ранее Мамаев рассказал о драке в сборной России на Евро-2016.

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