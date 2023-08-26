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Российской легкоатлетке разрешили выступать за Щвейцарию

Бегунья из России Гемперле получила право выступать за Швейцарию

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Claudio Thoma/Global Look Press

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) дала право российской бегунье Наталье Гемперле (Виноградовой) выступать за Швейцарию. Об этом сообщает ТАСС.

В 2016 году легкоатлетка вышла замуж за швейцарца Рольфа Гемперле. Таким образом, она смогла сменить спортивное гражданство на швейцарское, поскольку прожила в этой стране более трех лет. Спортсменка никогда не представляла Россию на легкоатлетических стартах.

17 августа президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что российские легкоатлеты с большой долей вероятности не выступят на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее российский шахматист сменил спортивное гражданство.

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