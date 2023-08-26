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Бразильский боец ММА записал угрожающее видео для Минеева

Боец Карвальо обратился к россиянину Минееву перед их очным боем в Элисте

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Рафаэль Карвальо записал видео для своего ближайшего соперника, россиянина Владимира Минеева.

«Владимир Минеев, война грядет», — заявил Карвальо, показав свою работу на боксерском мешке.

Поединок Карвальо и Минеева пройдет по правилам кикбоксинга 15 сентября в Элисте.

Свой последний бой по правилам ММА Владимир Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября в Москве боец победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходил службу в зоне СВО.

25 августа в интервью РИА Новости Минеев рассказал, что его контузило в зоне СВО.

Ранее Владимир Минеев рассказал, как избежал драки с Александром Шлеменко.

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