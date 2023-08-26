Мамаев о Слуцком: может, для кого-то святой, для меня — нехороший человек

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев, говоря о своих взаимоотношениях с экс-тренером армейского клуба и сборной России Леонидом Слуцким, на YouTube-канале «Коммент.Шоу» признал, что между ними был конфликт, который футболист пытался решить словами, поговорив с тренером наедине.

«Этот разговор вышел за рамки только из-за него. От меня об этом никто ничего не знал. Я не сторонник рассказывать всем подряд, когда ты с человеком все обсудил один на один. Для меня он нехороший человек, для кого-то он, может быть, и святой», — заявил Мамаев.

Мамаев и Слуцкий вместе работали в ЦСКА. 7 октября 2011 года специалист объявил, что по дисциплинарным причинам футболист был переведен в «дубль» армейской команды. Позднее комментатор Алексей Андронов рассказал, что причиной перевода стал следующий инцидент: Слуцкий попросил хавбека зайти к нему в номер, чтобы обсудить предстоящий матч, на что Павел в присутствии одноклубников предложил пообщаться на месте, аргументировав это тем, что про тренера «слухи разные ходят». В 2020-м году Слуцкий в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube опроверг это заявление, отметив, что ничего подобного не случалось.

Мамаев позднее играл под руководством Слуцкого в национальной команде, хавбек принял участие в чемпионате Европы — 2016.

Ранее Мамаев рассказал о драке в сборной России на Евро-2016.