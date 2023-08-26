Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стадион «Олимпиакоса» подсветили надписями против поставок оружия Киеву

РИА Новости: стадион «Олимпиакоса» подсветили надписями против Зеленского

На стадионе греческого футбольного клуба «Олимпиакос» в городе Пирей появились призывы прекратить поставки оружия Украине и поддерживать президента этой страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по верхнему контуру арены действующего чемпиона страны были пущены сделанные зеленым лазерным светом надписи: «Зеленский диктатор», «Остановите украинский режим, не платите за войну на Украине», «Не поставляйте оружие Украине», «Нет нацизму на Украине».

В начале августа в московский «Спартак» из «Олимпиакоса» перешел футболист сборной Молдавии Олег Рябчук. Он родился в Молдавии и в четырехлетнем возрасте с родителями перебрался в Португалию. Там он закончил футбольную школу «Порту», два года числился в основной команде, но ни одного матча так и не сыграл.

В 2021 году «Олимпиакос» купил Рябчука у португальского клуба «Пасуш де Феррейра». В футболке национальной команды он провел 41 матч.

Ранее экс-футболист заявил, что бразильцы больше поддерживают Украину, чем Россию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях