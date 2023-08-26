Стадион «Олимпиакоса» подсветили надписями против поставок оружия Киеву

На стадионе греческого футбольного клуба «Олимпиакос» в городе Пирей появились призывы прекратить поставки оружия Украине и поддерживать президента этой страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по верхнему контуру арены действующего чемпиона страны были пущены сделанные зеленым лазерным светом надписи: «Зеленский диктатор», «Остановите украинский режим, не платите за войну на Украине», «Не поставляйте оружие Украине», «Нет нацизму на Украине».

В начале августа в московский «Спартак» из «Олимпиакоса» перешел футболист сборной Молдавии Олег Рябчук. Он родился в Молдавии и в четырехлетнем возрасте с родителями перебрался в Португалию. Там он закончил футбольную школу «Порту», два года числился в основной команде, но ни одного матча так и не сыграл.

В 2021 году «Олимпиакос» купил Рябчука у португальского клуба «Пасуш де Феррейра». В футболке национальной команды он провел 41 матч.

Ранее экс-футболист заявил, что бразильцы больше поддерживают Украину, чем Россию.