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Боец Минеев о Дуде: в современной России он ничего из себя не представляет

Боец Минеев заявил, что Дудь остался бы в России, если бы любил ее

Российский боец Владимир Минеев в интервью на YouTube-канале «Ушатайка» раскритиковал журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) за отношение к родине.

«Существует реальный мир, где мужики берут в руки автоматы Калашникова и сражаются. И существует виртуальный мир, где такие, как он, берут в руки микрофоны и задают вопросы таким же людям, как он.

В современной России он ничего из себя не представляет. Его просто выпнули, наклеили ярлык иноагента и все. Любил бы родину, остался бы здесь, взял бы в руки автомат», — сказал Минеев.

Свой последний бой Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября в Москве Владимир Минеев победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходил службу в зоне СВО.

Следующий бой Минеев проведет в сентябре 2023 года в Элисте.

Ранее боец ММА Минеев получил контузию в зоне СВО.

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