Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрист Добровинский предположил, что может повлиять на Захаряна в Испании

Юрист Добровинский считает, что давление может повлиять на Захаряна

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Юрист и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский считает, что перешедший в «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может стать звездой. Его слова передает «Матч ТВ».

«Давление может повлиять на него. В прошлом сезоне он не был таким, как в позапрошлом, из‑за истории с «Челси». Все от клуба зависит. Если его поддержат там, он может заиграть. В противном случае он может сломаться. 20 лет — не матерый волк, которой может все выдержать. Но я верю в него. Если выдержит, то может взойти звезда Захаряна», — сказал Добровинский.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. 25 августа «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмас» со счетом 0:0. Захарян появился на поле на 75-й минуте.

В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее тренер «Сосьедада» высказался о дебюте Захаряна за команду.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях