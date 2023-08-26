Юрист Добровинский предположил, что может повлиять на Захаряна в Испании

Юрист и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский считает, что перешедший в «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может стать звездой. Его слова передает «Матч ТВ».

«Давление может повлиять на него. В прошлом сезоне он не был таким, как в позапрошлом, из‑за истории с «Челси». Все от клуба зависит. Если его поддержат там, он может заиграть. В противном случае он может сломаться. 20 лет — не матерый волк, которой может все выдержать. Но я верю в него. Если выдержит, то может взойти звезда Захаряна», — сказал Добровинский.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. 25 августа «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмас» со счетом 0:0. Захарян появился на поле на 75-й минуте.

В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее тренер «Сосьедада» высказался о дебюте Захаряна за команду.