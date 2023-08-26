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Тренер «Сосьедада» высказался о дебюте Захаряна за команду

Тренер «Сосьедада» Альгуасиль о дебюте Захаряна: поставил его в сложную ситуацию

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль высоко оценил дебют российского полузащитника Арсена Захаряна за команду. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Очевидно, что я поставил Захаряна в сложную ситуацию. Но это лишь потому, что этот парень обладает высоким уровнем индивидуального мастерства. Он не стесняется агрессивной игры. Хорошо выступить для него было сложно, потому что у него было всего лишь несколько дней на адаптацию. Но он может многое дать нам», — сказал Альгуасиль.

25 августа «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмас» со счетом 0:0. Захарян появился на поле на 75-й минуте, заменив Мохамеда-Али Шоу.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в €15 млн. Также летом 2023 года Захаряном интересовались три клуба из Голландии. Год назад сорвался его переход в лондонский «Челси».

Ранее в РФС объяснили невызов Захаряна на матчи сборной России.

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