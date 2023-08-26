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В Италии заявили, что лишь один местный клуб заинтересован в Миранчуке

Журналист Франки заявил, что лишь «Торино» заинтересован в Миранчуке

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Global Look Press

Журналист Tuttosport Массимо Франки сообщил, что «Торино» снова намерен арендовать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Из клубов Серии А только «Торино» заинтересован в Миранчуке. Туринцы хотят снова арендовать его, речи о полноценном трансфере сейчас нет. Если в следующем году «Торино» попадет в зону еврокубков, то клуб будет готов заплатить «Аталанте» около семи миллионов евро за покупку Миранчука. Но президент «Аталанты» будет недоволен этим предложением, он хочет больше денег за Миранчука — 10-11 миллионов евро», — сказал Франки.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Агент игрока сообщил о приостановлении переговоров клубов по трансферу россиянина. Подготовку к сезону он начал в составе «Аталанты».

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