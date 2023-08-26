Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Спартака» заявил, что Исинбаева сама перечеркнула всю свою историю

Кавазашвили: Исинбаева перечеркнула в наших сердцах уважение в свой адрес

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили, говоря о скандальных высказываниях легкоатлетки Елены Исинбаевой заявил, что она думала только о себе, а не о своей стране. Его слова передает РИА Новости.

«Если бы она не была выдающейся спортсменкой, ее бы не рекомендовали от Олимпийского комитета России в состав исполкома Международного олимпийского комитета. Ее ценили, но она сама себя перечеркнула, всю свою историю своим поведением. Она не подумала о своей стране, а подумала только о себе. Она перечеркнула в наших сердцах уважение в ее адрес», — сказал Кавазашвили.

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

В августе Всемирная легкоатлетическая ассоциация(World Athletics) не включила Исинбаеву в список самых влиятельных спортсменок.

Ранее Исинбаева ответила World Athletics, отметив величие своих достижений.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях