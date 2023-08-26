Экс-игрок «Спартака» заявил, что Исинбаева сама перечеркнула всю свою историю

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили, говоря о скандальных высказываниях легкоатлетки Елены Исинбаевой заявил, что она думала только о себе, а не о своей стране. Его слова передает РИА Новости.

«Если бы она не была выдающейся спортсменкой, ее бы не рекомендовали от Олимпийского комитета России в состав исполкома Международного олимпийского комитета. Ее ценили, но она сама себя перечеркнула, всю свою историю своим поведением. Она не подумала о своей стране, а подумала только о себе. Она перечеркнула в наших сердцах уважение в ее адрес», — сказал Кавазашвили.

17 июля Исинбаева заявила, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет (МОК). Ее слова вызвали бурное обсуждение общественности.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.

В августе Всемирная легкоатлетическая ассоциация(World Athletics) не включила Исинбаеву в список самых влиятельных спортсменок.

Ранее Исинбаева ответила World Athletics, отметив величие своих достижений.